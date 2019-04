DOCUMENT CSM a raspuns CCR - Explicațiile Consiliului referitoare la completurile specializate

CSM a răspuns CCR privind situația completurilor specializate, urmând ca judecătorii constituționali să ia mâine o decizie.

Analiza transmisă de CSM nu arata că legea ar obliga ÎCCJ să inființeze completuri specializate, existând mai multe instanțe din țară care nu au aplicat această regulă.

Un articol din legea privind organizarea judiciara prevede că ÎCCJ poate aproba infiintarea unor completuri specializate, fiind vorba, asadar, despre o optiune.

"La inceputul fiecarui an, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintelui acesteia, poate aproba infiintarea de completuri specializate in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de numarul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecarei sectii, precum si de specializarea judecatorilor si necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora," este prevederea din lege.

Liviu Dragnea a invocat, in procesul in care este judecat, faptul că in prima instanta nu a fost judecat de un complet specializat.