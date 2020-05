DOCUMENTAR: Legendarul actor, regizor si producator Clint Eastwood implineste 90 de ani

Legendarul actor, regizor şi producător Clint Eastwood devenit celebru pentru rolurile sale de justiţiar în filme s-a născut la 31 mai 1930, la San Francisco. Până să se dedice carierei de actor a avut diverse ocupaţii: tăietor de lemne, metalurgist, grădinar, ajutor la o benzinărie şi pianist.

A debutat în cinematografie la mijlocul anilor '50, cu roluri mici în "Revenge of the Creature" (1955) şi "Tarantula" (1955). Patru ani mai târziu a apărut în "Rawhide" (1959). Primul rol important a fost cel din trilogia western "A Fistful of Dollars" (1964), după care au urmat seriile de filme western "For a Few Dollars More" (1965), "The Good, The Bad and The Ugly" (1967), ambele regizate de Sergio Leone. Au urmat roluri în peliculele "Hang 'Em High" (1968), "Coogan's Bluff" (1968), "Where Eagles Dare" (1968), "Paint Your Wagon" (1969).

Foto: (c) GIUSEPPE LAMI/ EPA

La decernarea premiilor Golden Globe în 1971, Clint Eastwood a primit premiul de excelenţă internaţională în cinematografie, Henrietta. În 1988, a primit premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga sa activitate, iar în anul următor, a obţinut primul său Glob de Aur pentru regie, pentru filmul "Bird".



De asemenea, a obţinut nominalizări la Festivalul de Film de la Cannes pentru Palme d'Or pentru "White Hunter Black Heart" în 1990. În 1993, pelicula "Unforgiven" a primit cinci nominalizări la premiile Academiei, între care una obţinută de Clint Eastwood pentru cel mai bun actor în rol principal. Pelicula a mai fost recompensată cu două premii Oscar la categoriile cel mai bun film şi cel mai bun regizor câştigate de Clint Eastwood. Filmul a mai obţinut Oscaruri la categoriile cel mai bun actor în rol secundar (Gene Hackman) şi cel mai bun montaj, potrivit imdb.com.



În 1995, a semnat regia şi a interpretat rolul principal, alături de faimoasa Meryl Streep, în filmul "The Bridges of Madison County". Clint Eastwood şi-a continuat evoluţia remarcabilă, de la simplu actor, până la producător şi scenarist, cu filmele "Absolute Power" (1997) şi "True Crime" (1999), "Space Cowboys" (2000), "Blood Work" (2002), "Mystic River" (2003). Pentru pelicula "Mystic River", Clint Eastwood a obţinut nominalizări la Oscar în 2004 pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun film. Pentru evoluţia din film actorul Sean Penn a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, iar Tim Robbins a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.



În 2005, a câştigat premiul Academiei pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor pentru producţia "Million Dollar Baby". A obţinut, de asemenea, o nominalizare la categoria cel mai bun actor pentru interpretare, potrivit sursei amintite.



În anul 2007, a obţinut două nominalizări la premiul Academiei, la categoriile cel mai bun regizor şi cel mai bun film, pentru drama de război "Letters from Iwo Jima", care înfăţişează o perspectivă japoneză asupra bătăliei istorice din cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit biography.com. De asemenea, filmul a mai fost nominalizat la premiile Golden Globe la categoria cel mai bun regizor.



Pentru contribuţia sa la cinematografie a primit, în 2009, premiul Lumiere, pentru întreaga sa activitate, de la cineastul francez Bertrand Tavernier la inaugurarea Marelui Festival de Film de la Lyon. Tot în acelaşi an, preşedintele francez Nicolas Sarkozy l-a decorat cu Legiunea de Onoare în grad de comandor, într-o ceremonie oficială la Palatul Elysée. "Este o onoare extraordinară", a spus Eastwood, la primirea distincţiei. "Este pur şi simplu o mare bucurie pentru mine. Chiar iubesc Franţa. Iubesc filmele şi iubesc aprecierea pe care poporul francez o are pentru filme", a adăugat el.



În 2010, a regizat şi produs drama "Hereafter", scrisă de Peter Morgan care i-a avut în rolurile principale pe Matt Damon, Cécile de France şi Bryce Dallas Howard. În 2012, a jucat în pelicula "Trouble with the Curve" alături de actori precum Amy Adams, John Goodman, Justin Timberlake.



În 2014, "American Sniper", filmul regizat de Clint Eastwood, a fost nominalizat la şase premii Oscar, inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun actor în rol principal" (Bradley Cooper), "cel mai bun montaj", "cel mai bun montaj de sunet" şi "cel mai bun mixaj de sunet". Pelicula, ce îl are în rolul principal pe actorul Bradley Cooper, care interpretează rolul lunetistului Chris Kyle din Marina americană, a obţinut un singur trofeu, la categoria "cel mai bun montaj de sunet".



În noiembrie 2019 în pelicula ''Richard Jewell'', a cărui premieră a avut loc, la Los Angeles, regizorul Clint Eastwood, spune povestea agentului de securitate bănuit pe nedrept că ar fi plasat o bombă în timpul Jocurilor Olimpice de la Atlanta şi prins într-o controversă mediatică care i-a distrus viaţa. Protagonistul peliculei ''Richard Jewell'', inspirată din fapte reale, este un un fost poliţist, care a fost tratat iniţial ca un erou după ce a găsit rucsacul cu dispozitivul exploziv plasat în Atlanta, în timpul Jocurilor Olimpice de Vară din 1996. Explozia a făcut doi morţi şi peste 100 de răniţi.

Foto: (c) ADAM S DAVIS/ EPA

Chiar dacă în urma avertismentelor sale, sute de persoane au reuşit să se pună la adăpost, Richard Jewell a fost apoi prezentat de presă ca unul dintre suspecţi, fără să fie însă vreodată arestat sau pus sub acuzare. "Nu i s-a oferit niciodată prezumţia de nevinovăţie", le-a spus Clint Eastwood jurnaliştilor prezenţi la premiera filmului. Viaţa fostului poliţist, care avea atunci 33 de ani şi locuia împreună cu mama sa, a fost analizată în cele mai mici detalii şi prezentată într-o lumină mai puţin măgulitoare în presă. Jewell a fost scos de pe lista suspecţilor de către FBI după 88 de zile, timp în care posturile de televiziune s-au instalat în faţa casei sale, analizându-i viaţa personală şi hărţuindu-i apropiaţii. Bărbatul a decedat în 2007, la 44 de ani, în urma unor probleme cardiace cauzate de diabet.