Documentar ZIUA de Constanta. Accidente pentru care s-a activat Planul Rosu in anul 2019 (galerie foto)

Când şi în ce scop se activează Planul Roşu

Sâmbătă dimineaţă, zece persoane au murit şi şapte au fost rănite în urma celui mai grav accident din România înregistrat în acest an. Un microbuz care ducea mai multe femei la serviciu a fost făcut zob de un autotren. Se pare că tirul ar fi intrat pe contrasens. Tragedia a avut loc pe DN 2A, în judeţul Ialomiţa, între Slobozia şi Urziceni, la intrare în comuna Sfântu Gheorghe. În accident au murit mai multe femei, angajatele unui lanţ de supermarketuri şi se îndreptau către muncă, în Bucureşti.În contextul acestui grav accident, ZIUA de Constanta trece în revistă câteva dintre accidentele rutiere înregistrate în acest an pentru care s-a activat Planul Roşu de Intervenţie, care presupune suplimentarea resurselor medicale de la nivelul întregului judeţ la locul evenimentului.Pe data de 12 ianuarie, un microbuz înmatriculat în judeţul Constanţa a părăsit partea carosabilă, s-a izbit de o construcţia din beton care marchează limita dintre judeţele Gorj şi Vâlcea. Şase victime, printre şi copii, au nevoie de îngrijiri medicale. Autorităţile au declanşat Planul Roşu. Două femei în vârstă de 40, respectiv 29 de ani, doi bărbaţi în vârstă de 45, respectiv 36 de ani şi două fetiţe de 10 şi 14 ani au făst răniţi. Culmea ghinionului pe construcţia care delimita cele două judeţe scria „Drum bun”!În luna martie, autorităţile din judeţul Iaşi au declanşat Planul Roşu de intervenţie în cazul unui microbuz răsturnat în zona localităţii Dobrovăţ, în care se aflau 25 de pasageri, un număr de patru dintre aceştia fiind răniţi grav.În aprilie, un grav accident a avut loc în judeţul Buzău. Pe DN 2 B, în zona localităţii C. A. Rosetti, un microbuz de persoane a fost lovit de tren. Şi în acest caz, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Trei persoane au decedat şai alte zece au fost rănite.Tot în luna aprilie, zece persoane au fost rănite în urma unui grav accident rutier petrecut pe DN 1, în localitatea clujeană Căpuşu, fiind activat planul roşu Planul Roşu de Intervenţie. Atunci, un microbuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La locul evenimentului, salvatorii au intervin cu două autospeciale complexe de descarcerare, două ambulanţe SMURD cu medici, o autospecială pentru transport victime multiple şi 1 echipaj de prim ajutor SMURD. În sprijinul forţelor din teren, au fost trimise şi patru echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Judeţean Cluj.La finele lunii aprilie, în apropierea localităţii Brâncoveni din judeţul Călăraşi, un autocar în care se aflau 40 de pasageri s-a răsturnat. 12 persoane au primit asistenţă medicală la locul producerii accidentului. Alte patru dintre victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Slobozia, pentru investigaţii suplimentare.La începutul lunii iunie, în judeţul Braşov a fost activat Planul Roşu de Intervenţie în urma unui accident rutier. Mai exact, pe DN 73, la kilometrul 10, între localităţile Râşnov şi Braşov, un autocar, care se deplasa dinspre Predeal spre Râşnov, s-a răsturnat pe marginea drumului. În autocar se aflau 29 de copii şi 25 de adulţi. Teri persoane au ajuns la spital.În data de 30 iunie, ISU Vaslui a fost solicitat prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 despre faptul că pe Drumul European 581, pe raza localităţii Bădeana, judeţul Vaslui, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, eveniment rutier în care sunt înregistrate 12 victime. Dat fiind numărul mare de victime, autorităţile au declanşat Planul Roşu de Intervenţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, au fost găsite 12 victime dintre care opt erau încarcerate. Dintre victimele încarcerate, patru persoane au fost găsite decedate. Ulterior, una dintre victime a decedat la spital. Trei dintre persoanele decedate se aflau în acelaşi autoturism şi mergeau în vacanţă în Grecia. A patra persoană decedată este şoferul altui autoturism implicat în accident. Persoanele decedate au vârstele de 20, 25, 26 şi 34 de ani, iar minora 13. Cei decedaţi sunt din maşini înmatriculate în Bucureşti şi Bacău.În luna august, un microbuz cu persoane s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DJ 222F, Ostrov-Dăeni, judeţul Tulcea. În vehicul se aflau 16 persoane, dintre care 4 adulţi şi 1 copil de 17 ani au necesitat îngrijiri medicale. Încă de la primirea apelului, ISU Tulcea a activat Planul Roşu de Intervenţie, care presupune suplimentarea resurselor medicale de la nivelul întregului judeţ la locul accidentului.Aproape de jumătatea lunii august, pe DN 7, în satul Râul Vadului, comuna Câineni, s-a produs un accident rutier între un autoturism şi un microbuz de transport persoane. Bilanţul accidentului: 21 de persoane (19 în microbuz - 18 pasageri+şofer), două persoane în autoturismul accidentat.Tot în luna august, Plan Roşu a fost activat în judeţul Dolj, unde un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile, în localitatea Pieleşti.Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe DN 65 Slatina – Craiova, pe raza localităţii Pieleşti, judeţul Dolj, a avut loc un accident rutier. Mai precis, pe fondul vitezei excesive, un microbuz a pierdut – într-o curbă periculoasă - controlul direcţiei de mers şi s-a răsturnat pe carosabil. 13 persoane se aflau în microbuz în momentul accidentului. Cinci dintre aceştia refuză transportul la spital, şase au fost transportate la spital şi două persoane au decedat.Pe data de 5 octombrie, DN 2A, în judeţul Ialomiţa, între Slobozia şi Urziceni, la intrare în comuna Sfântu Gheorghe, zece persoane au murit, iar şapte au fost rănite în urma celui mai grav accident din România înregistrat în acest an. Conform oamenilor legii, un microbuz care ducea mai multe femei la serviciu a fost făcut zob de un autotren. Se pare că tirul ar fi intrat pe contrasens.Planul roşu de intervenţie se activează la solicitarea inspectorului-şef al ISU de către prefectul judeţului/prefectul municipiului Bucureşti în care are loc evenimentul, în baza informaţiilor obţinute de la dispeceratele de urgenţă prin numărul unic de apel 112, de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei şi de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele medicale, dispeceratele ISU, dispeceratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei sau la alte dispecerate cu rol în acest domeniu.Primul echipaj medical sau de prim ajutor sosit la locul intervenţiei, în funcţie de gravitatea evenimentelor, face propunerea de activare a Planului roşu de intervenţie inspectorului-şef al ISU, prin intermediul dispeceratului medical sau al celui integrat. Din momentul declanşării Planului roşu de intervenţie, serviciile publice de ambulanţă intră sub coordonarea ISU. Inspectorul-şef al ISU poate solicita pe o durată limitată şi echipajele serviciilor private de ambulanţă, dacă situaţia o impune.După obţinerea datelor despre producerea evenimentului, inspectorul-şef al ISU dispune alertarea echipajelor SMURD şi ale celorlalte servicii publice de ambulanţă, în vederea pregătirii resurselor şi alertării personalului aflat în afara programului de gardă.În situaţia în care numărul victimelor sau gravitatea lor depăşeşte capacitatea de intervenţie obişnuită a structurilor locale - SMURD şi SAJ/SABIF -, inspectorul-şef al ISU demarează procedurile de declanşare a Planului roşu de intervenţie, informând prefectul judeţului/al municipiului Bucureşti asupra producerii evenimentului şi solicitând declanşarea acestuia. În lipsa prefectului sau în cazul imposibilităţii contactării lui în cel mult cinci minute de la constatarea necesităţii declanşării Planului roşu de intervenţie, acesta se declanşează la ordinul inspectorului-şef al ISU.În Planul roşu de intervenţie, cu acordul prefectului, se poate specifica delegarea declanşării acestuia inspectorului-şef al ISU. Ce aspecte sunt avute în vedere la declanşarea Planului roşu La luarea deciziei de declanşare a Planului roşu de intervenţie, se va avea în vedere cunoaşterea următoarelor date: numărul real sau potenţial al victimelor, caracteristicile operaţiunilor de salvare necesare, gradul de dificultate al operaţiunilor de salvare, potenţialul evolutiv al situaţiei, capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în cazul în care Planul roşu de intervenţie nu ar fi declanşat, respectiv pragul prestabilit de declanşare a acestuia, capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în vederea asigurării misiunilor obişnuite pe durata intervenţiei, în cazul în care se declanşează Planul roşu de intervenţie. Etapele declanşării Planului roşu de intervenţie Potrivit actelor normative în vigoare, declanşarea în totalitate a Planului roşu de intervenţie presupune şapte etape. Etapa I – concentrarea structurilor SMURD la locul evenimentului la nivel municipal/judeţean şi alertarea structurilor care cooperează în aplicarea Planului roşu de intervenţie în vederea concentrării forţelor necesare prevăzute în plan. Etapa a II-a – completarea, în funcţie de necesitate, cu până la 30% din ambulanţele SAJ/SABIF aflate în tura de serviciu. Etapa a III-a – alertarea personalului care încadrează echipajele SMURD şi SAJ/SABIF aflat în tura liberă şi prezentarea acestuia la locurile stabilite în plan. Etapa a IV-a – completarea echipajelor ambulanţelor SAJ/SABIF şi deplasarea acestora la structurile ISU sau la locul indicat de ISU în vederea înlocuirii echipajelor SMURD (maximum 60 de minute). Etapa a V-a – asigurarea intervenţiei în zona de competenţă cu structurile rezultate. Etapa a VI-a – alertarea SMURD pe plan regional. Etapa a VII-a – revenirea la normalitate. La ISU unde nu există SMURD pe plan local, Planul roşu de intervenţie se adaptează la nivel judeţean cu prevederea etapei VI. Responsabilităţile autorităţilor Instituţiile implicate şi cele care cooperează în aplicarea planului desfăşoară mai multe activităţi. Printre acestea, conform actelor normative în vigoare, se numără serviciile publice de asistenţă medicală prespitalicească şi prim ajutor calificat, prin personalul paramedical şi medical desemnat de către directorul operaţiunilor de salvare medicală.Personalul ISU împreună cu personalul medical care urmează să deservească posturile medicale avansate instalează posturile, care pot fi: post medical avansat de categoria I şi post medical avansat de categoria II; acordă asistenţă medicală avansată de urgenţă în colaborare cu celelalte servicii publice de asistenţă medicală; organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul celorlalte servicii publice de asistenţă medicală de urgenţă.Autorităţile publice locale, în colaborare cu Poliţia şi Jandarmeria, identifică şi transportă decedaţii la morga temporară sau la cea a institutului de medicină legală (IML) de pe raza administrativ-teritorială. De asemenea, ei asigură cooperarea la faţa locului cu organele de cercetare, inclusiv cu reprezentanţii IML teritorial, asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică, asigură comunicarea cu familiile victimelor şi informarea acestora despre persoanele dispărute, asigură asistenţa psihologică, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică, prin psihologii din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte structuri, inclusiv voluntari, din cadrul filialelor judeţene ale Colegiului Psihologilor din România, asistând victimele, familiile acestora şi personalul propriu de intervenţie, după caz.În cazul intervenţiei la accidentele colective şi calamităţi, ISU pun la dispoziţia echipajelor de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat echipamentele şi materialele specifice aflate în înzestrarea acestora, necesare dotării posturilor medicale avansate, personalul medical specializat suplimentar fiind asigurat din cadrul serviciilor de ambulanţă, precum şi al spitalelor de urgenţă. Transportul personalului de intervenţie se asigură şi cu autospecialele de transport personal şi victime multiple.