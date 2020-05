Documentare despre artisti renumiti cu radacini romanesti, difuzate online de Forumul Cultural Austriac

Sunt renumiti in intreaga lume. Paul Celan si Daniel Spoerri, poet si respectiv artist vizual, au mai multe lucruri in comun decat s-ar putea crede. Intre altele, radacinile romanesti, dar si faptul ca operele lor au fost influentate si vorbesc despre momente de rascruce pentru societatile noastre, asa cum este cel pe care il traversam in momentul de fata.