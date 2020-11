Documentarele romanesti 'Acasa' si 'colectiv' au fost nominalizate la premiile Academiei de Film Europene 2020

Documentarele româneşti ''Acasă'', în regia lui Radu Ciorniciuc, şi ''colectiv'', regizat de Alexander Nanau, au fost nominalizate la cea de-a 33-a ediţie a premiilor Academiei de Film Europene (EFA Awards), care vor fi anunţate în cadrul unei serii de evenimente virtuale programate în perioada 8-12 decembrie, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

''Pentru a lărgi platforma unui număr cât mai mare de filme europene în vremuri atât de dificile pentru cinematografia şi artiştii europeni, conducerea EFA a decis să crească în mod excepţional numărul de nominalizări la categoriile de lungmetraj şi documentar de la cinci la şase'', a precizat Mike Downey, preşedinte consiliului director al EFA, potrivit agerpres.ro.

La categoria "cel mai bun film european" au fost nominalizate peliculele ''Another Round'' (Danemarca, Olanda, Suedia), în regia lui Thomas Vinterberg, ''Berlin Alexanderplatz'' (Germania, Olanda), regizat de Burhan Qurbani, ''Corpus Christi'' (Polonia, Franţa), regizat de Jan Komasa, ''Martin Eden'' (Italia, Franţa), regizat de Pietro Marcello, ''The Painted Bird'' (Cehia, Ucraina, Slovacia), regizat de Vaclav Marhoul, şi ''Undine'' (Germania, Franţa), regizat de Christian Petzold.

Nominalizările la categoria "cel mai bun documentar" cuprind producţiile: ''Acasă'' (România, Germania, Finlanda), de Radu Ciorniciuc, ''colectiv'' (România, Luxemburg), de Alexander Nanau, ''Gunda'' (Norvegia, Statele Unite), de Victor Kossakovsky, ''Petite Fille'' (Franţa), de Sebastien Lifshitz, ''Saudi Runaway'' (Elveţia), de Susanne Regina Meures, ''The Cave'' (Siria, Danemarca), de Feras Fayyad.

"Acasă", care spune povestea unei familii care a locuit 18 ani în Delta Văcăreşti şi care luptă pentru acceptare şi propria definiţie a libertăţii, este primul documentar românesc de debut nominalizat la Premiile Academiei de Film Europene, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES

"Această nominalizare este una din cele mai importante şi frumoase recunoaşteri ale muncii noastre. Este o oportunitate enormă pentru a pune în lumină temele umane şi sociale pe care filmul 'Acasă' le atinge, într-un context mai larg, european. Iar cel mai mare merit îl are familia Enache, personajele principale ale filmului. Lor le mulţumim pentru încredere şi pentru că au acceptat să fie parte dintr-o poveste care are puterea de a uni, de a ne reda încrederea în semeni. Pentru că doar împreună, prin toleranţă, grijă şi răbdare vom putea fi cu adevărat puternici - iar asta este cea mai însemnată lecţie pe care povestea familiei Enache o spune", a declarat regizorul Radu Ciorniciuc.

Documentarul "colectiv", în regia lui Alexander Nanau, spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015, şi este propunerea României la premiile Oscar 2021 la secţiunea "cel mai bun lungmetraj internaţional", potrivit unei comisii a Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC).

La capitolul scurtmetraje, au fost nominalizate producţiile: ''All Cats Are Grey in the Dark'' (Elveţia), de Lasse Linder, ''Genius Loci'' (Franţa), de Adrien Merigeau, ''Past Perfect'' (Portugalia), de Jorge Jacome, ''Sun Dog'' (Belgia, Rusia), de Dorian Jespers, ''Uncle Thomas, Accounting for the Days'' (Portugalia, Canada, Franţa), de Regina Pessoa.

Cineaştii Agnieszka Holland (''Charlatan''), Jan Komasa (''Corpus Christi''), Pietro Marcello (''Martin Eden''), François Ozon (''Summer of 85''), Maria Sodahl (''Hope'') şi Thomas Vinterberg (''Another Round'') concurează la categoria ''cel mai bun regizor european''.

La categoria ''cea mai bună actriţă europeană'' au fost selectate interpretele Paula Beer (''Undine''), Natasha Berezhnaya (''DAU. Natasha''), Andrea Braein Hovig (''Hope''), Ane Dahl Torp (''Charter''), Nina Hoss (''My Little Sister'') şi Marta Nieto (''Mother'').

Actorii Bartosz Bielenia (''Corpus Christi''), Goran Bogdan (''Father''), Elio Germano (''Hidden Away''), Luca Marinelli (''Martin Eden''), Mads Mikkelsen (''Another Round'') şi Viggo Mortensen (''Falling'') concurează în cadrul categoriei ''cel mai bun actor''.

La categoria ''cel mai bun scenarist european'' au fost propuşi cineaştii Martin Behnke şi Burhan Qurbani (''Berlin Alexanderplatz''), Costa-Gavras (''Adults in the Room''), Damiano şi Fabio D'Innocenzo (''Bad Tales''), Pietro Marcello şi Maurizio Braucci (''Martin Eden''), Mateusz Pacewicz (''Corpus Christi''), Thomas Vinterberg şi Tobias Lindholm (''Another Round'').

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin votul celor 3.800 de membri ai Academiei de Film Europene.

În 2019, lungmetrajul ''The Favorite'', regizat de Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film european în cadrul unei gale organizate la Berlin.