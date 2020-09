Documentarul Acasa, in selectia unor prestigioase festivaluri din Hong Kong, Bergen, Köln si Amsterdam

„Acasă”, primul lungmetraj documentar al regizorului Radu Ciorniciuc, a fost inclus în selecţia mai multor festivaluri din Europa şi Asia. Producţia va fi prezentată în următoarele săptămâni, între altele, la Hong Kong IFF, Bergen FF, Film Festival Cologne şi International Documentary Filmfestival Amsterdam., potrivit news.ro.

Documentarul, eligibil pentru nominalizare la European Film Awards (trofee acordate de Academia Europeană de Film) şi la premiile Oscar, a fost realizat pe parcursul a patru ani, în care regizorul a documentat aventura prin care a trecut familia Enache: de la o viaţă în completă armonie cu natura, în Delta Văcăreşti, până când acest spaţiu a devenit Parcul Natural Văcăreşti - primul parc natural urban din România - la traiul plin de provocări din Capitală. Pe măsură ce membrii familiei fac eforturi să se conformeze regulilor civilizaţiei, încercând să păstreze în acelaşi timp legătura cu natura şi armonia dintre ei, apar întrebări despre locul lor în lume şi felul în care poate arăta viitorul pentru fiecare.

„Acasă” este prezentat în cadrul celei de-a 16-a ediţii a Zurich Film Festival, care se va încheia pe 4 octombrie, şi în selecţia CineFest a Festivalului Internaţional de Film de la Hong Kong, care a început miercuri şi se va încheia pe 7 octombrie.

Imediat după, documentarul românesc va fi proiectat în cadrul Bergen International Film Festival (Norvegia) şi va reveni în Germania, de această dată la Köln. Pe 8 octombrie, Radu Ciorniciuc va participa la conferinţa Artist Talk - la care sunt invitaţi şi regizorii Dominik Graf şi Thomas Vinterberg şi actorul Mads Mikkelsen -, în calitate de laureat al premiului Phoenix 2020.

După ce a fost recompensat cu marele premiu la ediţia din acest an a DOK.fest Munchen, filmul va reveni, pe 9 octombrie, în cadrul evenimentului DOK.fest München @ Bellevue, în calitate de câştigător al Viktor Main Competition DOK.international. „Acasă" va face parte şi din secţiunea „Best of Fest" a celei de-a 33-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Documentar Amsterdam (IDFA), care cuprinde cele mai premiate 30 de filme ale acestui an, pe care spectatorii le pot vedea online şi offline între 18 noiembrie - 6 decembrie. Câştigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc la ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, „Acasă" va rula la TIFF Oradea, pe 2 octombrie, la Teatrul Regina Maria, de la ora 20:30.

Filmul va fi proiectat şi în închiderea festivalului Serile Filmului Românesc la Iaşi, pe 4 octombrie, de la ora 19:00, în Piaţa Unirii.

„Acasă” a mai fost prezentat în luna septembrie în cadrul festivalului Take One Action (Edinburgh), în selecţia GIFF - Guanajuato International Film Festival din Mexic, în programul MLIFF - Mammoth Lake Film Festival (SUA) şi în cadrul Lemesos International Documentary Festival din Cipru.

Documentarul a rulat şi în deschiderea Festivalului de Film Documentar de la Arad - fArad, care a avut loc în septembrie. La Festivalul de Film şi Istorii Râşnov, desfăşurat pe parcursul a două weekenduri, în iulie şi august, a primit premiul pentru cel mai bun documentar, acordat de juriul liceenilor.

„Acasă” e primul film care a avut parte de o proiecţie în Parcul Natural Văcăreşti - o premieră specială care a coincis cu aniversarea unuia dintre copiii Enache - Gigel Enache a împlinit 14 ani.

Programul în cinematografele româneşti este disponibil pe proiectulacasa.ro.

Din 15 octombrie, „Acasă” va fi disponibil online, pentru abonaţii HBO GO.

Anul acesta, „Acasă” a fost recompensat, între altele, cu Premiul Special al Juriului pentru Imagine în competiţia World Cinema Documentary de la Sundance Film Festival, cu Marele Premiu la DOK.fest Munchen (VIKTOR Main Competition), Premiul Special al Juriului la Thessaloniki Documentary Festival şi cu Marele Premiu (Golden Horn for the Best Director) la Festivalul Internaţional de Film de la Cracovia, intrând automat în cursa pentru o nominalizare la Oscar, la categoria „cel mai bun film documentar”. La finalul lunii august, a primit, la Sarajevo, Premiul pentru Drepturile Omului (acordat de Regatul Olandei) - fiind cel mai bun film din competiţie care abordează acest subiect.

Pentru acest film, regizorul Radu Ciorniciuc a lucrat cu scenarista Lina Vdovîi şi directorul de imagine Mircea Topoleanu, alături de producătoarea Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producţie Manifest Film, în co-producţie cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda).