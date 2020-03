Documentarul 'Beastie Boys Story', regizat de Spike Jonze, va fi lansat de Apple in aprilie

Documentarul „Beastie Boys Story”, regizat de Spike Jonze, cineast premiat cu Oscar pentru scenariul „Her” (2013), va fi lansat de Apple în luna aprilie.

Filmul, „o experienţă documentară live”, urma să fie prezentat luna aceasta la festivalul SXSW, care a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19. Astfel, Apple a decis să lanseze un nou trailer şi a stabilit data de premierei online pentru 24 aprilie, potrivit News.ro.

Citește și: Informare Coronavirus: Au apărut explicațiile oficiale despre starea de urgență în care va intra România

„Beastie Boys Story” urmăreşte călătoria muzicală a trupei americane de rap-rock. Pe lângă imagini de arhivă, în documentar sunt incluse şi povestirile spuse de membrii grupului Mike D (Mike Diamond) şi Ad-Rock (Adam Horovitz), anul trecut, pe scena Kings Theatre din New York.

Diamond şi Horovitz vorbesc despre relaţia lor, despre celebritate şi pierderea prietenului şi colegului lor de trupă, Adam Yauch (decedat în 2016).

Spike Jonze nu se află la prima colaborare cu grupul. În urmă cu peste 25 de ani, el a regizat videoclipul piesei „Sabotage”.

Citește și: Florin Cîțu face apel la calm: ‘am asigurat finanțarea României, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru că am împrumutat’

„Beastie Boys Story” va avea premiera pe Apple TV+ la 24 aprilie.

Grupul rap-rock Beastie Boys a fost fondat în 1981, la New York. De-a lungul timpului, trupa a lansat opt albume de studio - „Licensed to Ill” (1986), „Paul's Boutique” (1989), „Check Your Head” (1992), „Ill Communication” (1994), „Hello Nasty” (1998), „To the 5 Boroughs” (2004), „The Mix-Up” (2007) şi „Hot Sauce Committee Part Two” (2011).

Citește și: Comunicat de presă Secția 17 Poliție din București. Gluma unor tineri pe seama crizei de coronavirus

Albumul „To the 5 Boroughs”, unul dintre cele mai de succes ale grupului, a debutat pe primul loc în Billboard 200 şi a fost certificat cu platină de RIAA, fiind vândut în peste 1 milion de exemplare în Statele Unite.

Beastie Boys a câştigat trei premii Grammy, patru MTV Video Music Awards şi un MTV Europe Music Awards.