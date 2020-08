Documentarul 'Somebody Up There Likes Me', despre viata chitaristului Ronnie Wood, va fi lansat in octombrie

Chitaristul englez Ronnie Wood, membru al trupei The Rolling Stones, a anunţat joi că lungmetrajul documentar „Somebody Up There Likes Me”, despre viaţa lui, va fi lansat pe 9 octombrie, anunță news.ro.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Wood a transmis: „Sunt foarte încântat să anunţ că lungmetrajul documentar «Somebody Up There Likes Me» va fi disponibil pe DVD, Blu-ray, digital şi variantă deluxe din 9 octombrie”.

„Nu aş schimba nimic decât că aş face totul cu ochii puţin mai deschişi”, spune Wood în trailerul în care apar şi colegii lui de trupă Mick Jagger şi Keith Richards, dar şi Rod Stewart, cu care a colaborat înainte de The Rolling Stones, şi artistul plastic Damien Hirst.

În documentar este prezentată şi latura de pictor a lui Ronnie Wood, care a pus laolaltă numeroase expoziţii de-a lungul timpului, precum şi cea de soţ şi tată.

„Cineva acolo, sus, mă place. Cineva aici, jos, mă place, de asemenea”, mai declară Wood.

Documentarul regizat de Mike Figgis, dublu nominalizat la Oscar pentru „Leaving Las Vegas”, a avut premiera anul trecut la BFI London Film Festival.

Ronald David Wood s-a născut pe 1 iunie 1947, în Hillingdon (Middlesex). S-a alăturat trupei The Rolling Stones la jumătatea anilor 1975, după plecarea chitaristului Mick Taylor.

Chitarist şi compozitor, şi-a început cariera muzicală ca membru al trupei The Birds, în 1964. A devenit cunoscut ca parte a formaţiei Faces, din care făcea parte şi Rod Stewart, şi a Jeff Beck Group. În 1975, el s-a alăturat formaţiei The Rolling Stones, la invitaţia prietenului său Keith Richards, după plecarea lui Mick Taylor din trupă. Primul album al grupului la înregistrarea căruia a participat Wood este „Black and Blue” (1976).

Pe lângă materialele de studio şi turneele realizate cu The Rolling Stones, Ronnie Wood a lansat şapte albume solo, cel mai recent - „I Feel Like Playing” - datând din 2010.

Ca membru al grupului The Rolling Stones, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989, iar a doua oară, ca membru al Faces, în aprilie 2012.

În 2018, el a anunţat că s-a vindecat de cancerul care îi afectase plămânul stâng, după un an de la diagnostic.