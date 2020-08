Documentarul 'The Euphoria of Being' va fi proiectat la inchiderea Bucharest International Dance Film Festival 2020

Documentarul „The Euphoria of Being”, realizat de Réka Szabó, va fi proiectat la închiderea Bucharest International Dance Film Festival 2020.

Proiecţia filmului va avea loc duminică, 6 septembrie, de la ora 20:30, la Cinema Muzeul Ţăranului Român, potrivit news.ro.

Câştigător al multor premii internaţionale, printre care Critics’ Week Award la Festivalul de Film de la Locarno şi Human Rights Award la Festivalul de Film de la Sarajevo, şi selectat în cursa pentru nominalizări la premiile Academiei Europene de Film, filmul spune povestea dansatoarei Éva Fahidi, care avea 20 de ani când s-a întors în Ungaria de la Auschwitz Birkenau, singură, după ce 49 de membri ai familiei ei au murit în lagăr.

Şapte decenii mai târziu, la vârsta de 90 de ani, Éva a fost invitată să participe la un spectacol de teatru-dans despre viaţa ei, alături de Emese, o tânără dansatoare apreciată internaţional. Regizoarea imaginează un duet între cele două pentru a surprinde cum poveştile şi trupurile lor se pot interconecta. Timp de trei luni, pe măsură ce momente cheie din viaţa Évei sunt transformate în scene din spectacol, o relaţie puternică se dezvoltă între cele trei femei.

Réka Szabó s-a născut în Budapesta şi a studiat matematica şi informatica. După absolvire, s-a îndrăgostit de dansul contemporan, iar acum este director artistic la The Symptoms, unul dintre cele mai apreciate teatre de dans contemporan. După ce a regizat două filme scurte experimentale, „The Euphoria of Being” marchează debutul ei în lungmetraj.

Proiecţia de la BIDFF este susţinută de Conceptual Lab by Theo Nissim, care va oferi şi marele premiu, în valoare de 1.000 de euro, unui film din cadrul secţiunilor competiţionale BIDFF care va avea cel mai puternic impact asupra juriului festivalului.

Proiecţiile festivalului vor avea loc în perioada 3 - 6 septembrie, în aer liber la Cinema „Elvira Popesco” şi Muzeul Ţăranului Român, iar bilete pot fi cumpărate prin Eventbook.

Lungmetrajul „Ema”, regizat de Pablo Larraín, va deschide ediţia de anul acesta a Bucharest International Dance Film Festival, care va cuprinde trei secţiuni competiţionale dedicate scurtmetrajelor de dans (competiţia internaţională şi competiţia românească) şi filmelor muzicale, alături de ateliere de film de dans şi conferinţe, între altele.