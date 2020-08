Documentarul Totul nu va fi bine“, in avanpremiera la Constanta

Documentarul semnat de Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom va rula în avanpremieră la Constanţa, miercuri, de la ora 21,00, la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin"

Documentarul de debut "Totul nu va fi bine", în regia lui Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom, va avea premiera mondială luni în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, în secţiunea "Zilele Filmului Românesc", informează un comunicat citat de Agerpres Lungmetrajul va fi prezentat, de la ora 21,30, la Coşbuc (curtea Colegiului Naţional "George Coşbuc") în prezenţa regizorului şi protagonistului Adrian Pîrvu. Cea de-a doua proiecţie este programată miercuri, de la ora 23,45, la UBB (Universitatea Babeş-Bolyai), precizează sursa citată.Documentarul semnat de Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom va rula în avanpremieră la Constanţa (miercuri, de la ora 21,00, la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin") şi la Bucureşti (joi, de la 21,00, la Cinema Elvire Popesco).Filmul va putea fi vizionat în aer liber la Bucureşti (Cinema Muzeul Ţăranului, ora 21,00), Arad (Grădina de Vară Cinema Arta, ora 21,30), Iaşi (Cinema Ateneu, ora 21,30), Braşov (Grădina din Visss, 11 august, ora 21,00), Timişoara (Hostel Costel, 9 august, ora 21,30), Târgu Mureş (Teatrul de Vară - vineri, duminică, marţi şi joi, ora 21,30).Pe 12 august, de la ora 20,30, documentarul va rula la Grădina cu Filme - Cinema & More din Bucureşti. Proiecţia va fi precedată de o discuţie cu Adrian Pîrvu, moderată de criticul Ileana Bîrsan."Totul nu va fi bine" este un road-movie în care un regizor pe jumătate nevăzător şi iubita lui încearcă să descopere efectele Cernobîlului asupra lor. În călătoria lor, Adrian şi Helena cunosc oameni afectaţi de dezastrul nuclear petrecut în 1986, iar pe măsură ce descoperă impactul Cernobîlului asupra unei întregi generaţii, problemele lor de sănătate se agravează şi le complică planurile.Adrian Pîrvu s-a născut în anul dezastrului de la Cernobîl. Mama lui a crezut că glaucomul şi orbirea parţială ale lui Adrian au fost cauzate de vizita ei în Ucraina, pe când era însărcinată în 6 luni. Are aproape 30 de ani - e singur şi debusolat. După ce mama îi prezintă povestea naşterii sale, decide să plece în Ucraina să facă un film despre cei afectaţi de dezastru şi să găsească o cale de împăcare cu sine. În Kiev o întâlneşte pe Helena, crescută în ţara grav afectată de accidentul nuclear şi devine partenera lui Adrian în realizarea documentarului.Scenariul şi regia sunt semnate de Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom, montajul a fost realizat de Alexandru Radu şi Vladimir Gojun, imaginea - Denis Melnik, Radu Gorgos, Adrian Pîrvu, Helena Maksyom. Ioan Filip şi Dan-Ştefan Rucăreanu semnează sunetul. Producători sunt Alexandru Solomon şi Ada Solomon. Coproducători - Olena Yershova, Adrian Pîrvu, Andrii Yashchyshyn."Totul nu va fi bine" este o producţie Hi Film realizată în coproducţie cu TATO FILM şi microFILM, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, al Agenţiei de Film din Ucraina, al Programului Europa Creativă - MEDIA al Uniunii Europene şi al Televiziunii Române.