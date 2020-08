Documentatia depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: Ce urmeaza a se construi pe terenul fostului Hotel Continental (document)

PUZ pentru clădire de birouri, pe terenul fostului Hotel Continental din municipiul Constanța

Financiere Les Lumieres S.R.L. a depus recent la APM Constanța un memoriu de prezentare

Povestea hotelului Continental

Financiere les Lumieres SRL, în datele Registrului Comerţului

Financiere Les Lumieres S.R.L. a depus recent la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța un memoriu de prezentare necesar pentru Elaborare PUZ - pentru zona delimitată de B-dul Tomis, B-dul Ferdinand, Str. Răscoalei 1907, Str. Cuza Vodă.Terenul ce a generat prezenta documentație este situat pe Bulevardul Ferdinand, nr. 20, Municipiul Constanța, județul Constanța.Documentația PUZ are ca scopaprobate pentru amplasamentul situat pe bulevardul Ferdinand, nr. 20, imobil identificat prin numărul cadastral 234729, intabulat în cartea funciară cu numărul 234729, Municipiul Constanța.Conform Avizului de oportunitate nr. 147495 din 13.09.2019 prin prezenta documentaţie se modifică reglementările urbanistice în vigoare, pentru zona delimitată de Bd. Ferdinand, Bd. Tomis, Str. Cuza Vodă și Str. Răscoala din 1907, PUZ fiind generat de imobilul situat pe bulevardul Ferdinand, nr. 20 (suprafața conform măsurători de 789 mp), PUZ prin care se propune diversificarea funcțiunilor admise, modificarea prospectelor stradale, agrementarea parcursurilor pietonale ocazional carosabile. Avizul de oportunitate a fost emis în baza Certificatului de Urbanism nr. 2087 din 18.06.2019.Zona propusă spre studiu, prezintă o suprafață totală de aproximativ 0.88 hectare.Prin această investiție se dorește refacerea fondului construit anterior, într-o manieră contemporană, care să întregească frontul bulevardului Ferdinand, având în vedere faptul că, anterior, pe acest teren, a existat construcția Hotelului Continental - Hotel reprezentativ la nivelul orașului, ce și-a desfășurat activitatea în perioada cuprinsă între începutul anilor ’30 și începutul anilor ’90 (când a fost demolată).Fiind amplasat în zona centrală a orașului, vecinătățile terenului, cât și din proximitate, sunt caracterizate de funcțiuni mixte, de la locuire la funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal administrative, culturale, comerț, servicii profesionale și personale, loisir și turism, etc.În consecință, investiția ce a demarat documentația se integrează în țesutul urban existent și va contribui la creșterea atractivității zonei.Prin propunerea prezentului P.U.Z. se dorește încadrarea într-o nouă zonă de reglementare a imobilului, în care indicatorii urbanistici să fie majorați conform legislației în vigoare.Beneficiarul investițieidorește realizarea unei construcții destinată funcțiunii de birouri, ce admite la parter alte activități compatibile cu funcțiunile din zonă, precum alimentație publică, servicii comerciale, etc.Investiția privată propusă prin această documentație de urbanism derogatorie nu presupune categorii de costuri suplimentare ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga sumă fiind suportată de proprietarii terenului.Planul urbanistic zonal va stabili, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.De asemenea, Primăria Municipiului Constanța consideră elaborarea Planului Urbanistic Zonal propus ca fiind oportună, emițând astfel Avizul de oportunitate nr. 147495 din 13.09.2019, indicând câteva condiții de respectat, condiții ce au fost luate în calcul și integrate în cuprinsul prezentului Plan Urbanistic Zonal studiat.Se spune că în perioada interbelică (1918-1939) a fost pusă la punct construcţia unui hotel ce ulterior a cazat sute de turişti. Acest hotel se numea Continental. Hotelul Continental era compus din două clădiri lipite şi unite. Este vorba de clădirea veche cu 5 etaje, cea masivă, şi o altă clădire cu 4 etaje, asemănătoare cu un bloc comunist, care se află în partea dreaptă a pozei, pe bulevardul Tomis. Acest ultim tronson a fost construit în locul vechiului hotel Continental, originalul. Hotelul a fost demolat pentru ca în locul lui să se ridice un alt Continental. De altfel, în anii ’90 a existat şi un proiect de clădire cu 12 etaje. Din păcate, în timpul demolării a început un lung proces între urmaşi şi grupul de hoteluri Continental. Ruinele au rămas în centrul Constanţei până în anul 2000, atunci când primăria Constanţa a demolat ruinele. Fundaţia hotelului a rămas şi peste ea s-a adus un strat de pământ şi s-a amenajat un mic parc.Înfiinţată în anul 2016, Financiere les Lumieres SRL are sediul în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 10.000 lei, integral vărsat, este compus din 1.000 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Financiere les Lumieres SRL este controlată de asociatul Financiere Asset Management SRL, cu 99% din capitalul social, şicetăţean francez, cu 1% din capitalul social. Administratorul societăţii, care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, este Coÿne David Nicolas Joseph André.În anul fiscal 2016, societatea cu zero salariaţi a avut o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 1.377 lei. Cu zero salariaţi în anul 2017, Financiere les Lumieres SRL a avut o cifră de afaceri de 690.550 lei şi un profit de 356.877 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: zero salariaţi, un profit de 502.581 de lei şi o cifră de afaceri de 989.574 de lei.