Documente ale lui Bob Dylan, inclusiv cugetari despre anti-semitism si versuri ale unor cantece nelansate, vandute pentru jumatate de milion de dolari

Documente ale muzicianului Bob Dylan, inclusiv scrisori, cugetări despre anti-semitism şi versuri ale unor cântece nelansate, au fost vândute pentru aproximativ jumătate de milion de dolari la o licitaţie din Boston, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

R.R. Auctions a transmis că arhiva deţinută de Tony Glover (1939 - 2019), artist blues care a fost mult timp prieten cu Dylan, a fost vândută sub formă de loturi individuale joi. Cele mai multe dintre obiecte au fost cumpărate de o persoană care a dorit să rămână anonimă.

Citește și: DOSAR DRAMA unei femei traficate de 'iubitul' din gruparea Bodi-Tâmplaru - I-a pus PISTOLUL la tâmplă, a tăiat-o și o amenința că o incendiază, pentru bani

Ea a fost adjudecată contra sumei de 495.000 de dolari.

Văduva lui Glover, Cynthia Nadler, a scos la licitaţie documentele.

Bob Dylan, în vârstă de 79 de ani, a fost apropiat al lui Glover. Amândoi şi-au început cariera pe aceeaşi scenă dintr-o cafenea din Minneapolis.

Colecţia include transcrieri ale unor interviuri luate de acesta lui Dylan în 1971 şi scrisori pe care cei doi şi le-au trimis.

În interviuri, muzicianul dezvăluie că din cauza anti-semitismului şi-a schimbat numele din Robert Zimmerman în Bob Dylan şi că a scris celebra „Lay Lady Lay” pentru Barbra Streisand.

Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau conturi și de 3 milioane de lei

„Mulţi oameni au impresia că evreii sunt doar cămătari şi comercianţi”, spunea el.

Între loturi s-au aflat şi versuri scrise de Dylan după ce l-a vizitat pe legendarul Woody Guthrie în mai 1962. Acestea au fost dezvăluite publicului abia luna trecută.

Bob Dylan, autor al unor piese ca „Blowin’ in the Wind", „Like a Rolling Stone" şi „The Times They Are a-Changin", devenite imnuri ale anilor 1960, a primit premiul Nobel pentru Literatură în 2016.