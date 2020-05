Doi actori din 'Game of Thrones', in distribuția unui film cu vampiri

Actorii Jason Momoa şi Peter Dinklage, care au jucat împreună în serialul „Game of Thrones”, se află în negocieri pentru roluri în filmul cu vampiri „Good Bad & Undead”, pregătit de Legendary.

Pe lângă partea de interpretare, cei doi discută şi eventualitatea de a produce filmul, scrie Variety, potrivit news.ro.

Dinklage va fi Van Helsing, ultimul dintr-o serie de vânători de vampiri. El are o relaţie tensionată cu personajul interpretat de Momoa, care a jurat să nu mai ucidă vreodată. Împreună, ei prezintă o escrocherie din oraş în oraş, Van Helsing pretinzând că îl distruge pe vampir pentru bani, dar ajung să fie fugari după ce o recompensă uriaşă este oferită pentru vampir.

Studioul a anunţat miercuri că Max Barbakow („Palm Springs”) va regiza filmul bazat pe ideea originală a lui Mark Swift şi Damian Shannon.

Legendary a spus despre film că este un „«Midnight Run» în lumea lui Bram Stoker”.

Cel mai recent film al lui Barbakow, „Palm Springs”, a stabilit un record pentru cel mai bine vândut film din istoria Sundance, el fiind cumpărat de Neon şi Hulu la ediţia de anul acesta a festivalului pentru 17,5 milioane de dolari. Regizorul a mai semnat „The Duke” şi „Mommy, I’m a Bastard”.

Dinklage a jucat în „Game of Thrones” (HBO), rol care i-a adus 4 premii Emmy, dar şi în „My Dinner With Hervé”, „Avengers: Infinity War” şi „X-Men: Days of Future Past”.

Momoa, după filme ca „Justice League” şi „Aquaman”, va putea fi văzut în „Dune”, programat să fie lansat anul acesta, şi recent a încheiat producţia pentru „Sweet Girl” (Netflix).