Doi actori indragiti au semnat astazi actele de divort. La ce intelegere au ajuns acestia... 

ioana ghinghina si alexandru papadopol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu mai exista cale de impacare Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol au divortat oficial, la 30 de zile de cand s-au prezentat la notar. In toata aceasta perioada, cei doi aveau dreptul sa se razgandeasca, insa in cele din urma au decis sa mearga pe drumuri separate. Inca o bomba in showbiz! Un celebru cuplu au pus capat relatiei: De azi... Cei doi actori, care au decis sa divorteze dupa 12 ani de casnicie, au impreuna o fetita, pe Ruxandra, care in prezent locuieste cu mama ei. Ioana nu a depins financiar de Alexandru in timpul mariajului, asa ca despartirea lor nu a insemnat o gaura in bugetul personal. Insa tot a simtit nevoia sa reduca din cheltuieli. „Eu sunt a ...