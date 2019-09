Doi adolescenti au devenit criminali pentru notorietate. S-au filmat pe camera unei victime marturisind totul fara nicio urma de regret

Criminalii adolescenti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adolescentii canadieni criminali in serie, care au omorat un american, s-au filmat pe camera unei victime oferind astfel investigatorilor o marturie fara regrete a infractiunii. Adolescentii au devenit criminali pentru notorietatea. Criminalistii canadieni ce au investigat crimele turistilor americani Lucas Flower si a iubitei sale Chynna Deese, dar si a botanistului Leondard Dyck, i-au descoperit pe ucigasi fara remuscari, cautand notorietate si dorinta in a ucide si alti oameni. Politia Royala canadiana, a anuntat in urma unei conferinte de presa tragica intamplare. Kam McLeod in varsta de 18 ani si Bryer Schmegelsky, in varsta de 19 ani, au inceput sa omoare oameni in Nordul Columbiei Britani ...