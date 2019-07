Doi arbitri romani, delegati la meciuri din cupele europene

Marcel Birsan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UEFA a anuntat ca doua brigazi de arbitri, conduce de Marcel Birsan si Horatiu Fesnic, vor conduce in aceasta saptamana meciuri internationale, informeaza frf.ro. Horatiu Fesnic a fost delegat in preliminariile Ligii Campionilor, turul I, la duelul dintre Sutjeska (Muntenegru) si Slovan Bratsilava (Slovacia), partida care se va disputa la Niksic miercuri, 17 iulie, de la ora 21:15. In tur, la Bratislava, scorul a fost egal, 1-1. Premiera în Romania. VAR-ul va fi implementat chiar din acest sezon. Anuntul tocmai a fost facut. Ce spune seful LPF Fesnic ii va avea ca “asistenti” pe Alexandru Cerei si Mihai Marica, in timp ce Marius Avram va fi al patrulea oficial. Marcel Birsan va oficia ...