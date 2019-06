google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi baieti de 14 ani au fost gasiti vinovati de uciderea unei fete de aceeasi varsta, care a fost atrasa intr-o casa abandonata, batuta cu salbaticie si agresata sexual intr-un caz care a zdruncinat Irlanda, anul trecut. Un tribunal din Irlanda i-a gasit, marti, vinovati de crima pe doi baieti de 14 ani, dupa sapte saptamani de proces, acestia devenind cei mai tineri criminali condamnati vreodata in Irlanda, relateaza The Guardian. Cei doi au fost retinuti in detentie, pana pe15 iulie, in timp ce judecatorul ia in considerare sentintele. In Irlanda, minorii condamnati pentru crima primesc, foarte rar, o sentinta de mai mare de trei ani de inchisoare, dar in cazul unor crime violente judecatorii pot anunta sentinte mai ...