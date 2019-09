Doi bancheri au lasat trezoreria germana fara 7 miliarde de euro

Doi bancheri au furat 7 miliarde de euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi fosti bancheri britanici au fost trimisi in judecata in Germania saptamana aceasta, in primul proces ce vizeaza un caz de evaziune fiscala de asemenea amploare, ce ar fi privat Trezoreria germana de cel putin 7 miliarde de euro intr 2006 si 2012, scrie publicatia eu-ocs.com, potrivit news.ro. Martin Shields, in varsta de 41 de ani, si Nicholas Diable, de 38 de ani, au un total de 33 de capete de acuzare pentru evaziunea fiscala a unor venituri ce cumuleaza peste 447 milioane de euro, pe care acestia nu le-ar fi declarat catre Trezoreria germana, noteaza publicatia European Observatory of Crimes and Security. Cei doi fosti angajati ai HypoVereinsbank(HVB), iar ulterior ai Ba ...