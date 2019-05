Doi barbati, escortati la penitenciarul Poarta Alba. Unul a condus fara permis, iar celalalt era baut la volan

La data de 11 mai a.c., polițiști de investigații criminale din cadrul IPJ Constanța au identificat un tânăr, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Constanța, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis mandat de executare a pedepsei de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.La data de 11 mai a.c., polițiști de investigații criminale din cadrul IPJ Constanța, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din orașul Năvodari, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis mandat de executare a pedepsei de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere.Ambii bărbați au fost escortați și introduși în Penitenciarul Poarta Albă.