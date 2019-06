Fulger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi barbati au fost loviti de fulgere in cimitirul din cartierul Rosu din Vatra Dornei si au fost transportati de urgenta la spital. Cei doi barbati au fost preluati de ambulante in stare de semiconstienta. Vezi si: A murit dupa ce s-a zbatut intre viata si moarte mai mult de doua saptamani! Medicii nu l-au mai putut salva Doi barbati loviti de fulgere intr-un cimitir din Vatra Dornei Doi barbati au fost loviti de fulgere in Vatra Dornei, informeaza ISU Suceava, in zona cimitirului din cartierul Rosu din Vatra Dornei. Cei doi sunt in stare de semiconstienta si li s-a acordat primul ajutor medical de catre un echipaj SMURD si unul a Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava, transportati apoi spre CPU ...