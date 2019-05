Doi canadieni retinuti in China, plasati in mod oficial in arest

Michael Kovrig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); China a plasat in mod oficial in stare de arest doi canadieni, pe care-i retine din decembrie, in numele securitatii nationale, a anuntat astazi un ziar canadian, intr-un caz care afecteaza relatiile diplomatice intre Beijing si Ottawa, relateaza AFP. Fost sef al Interpol, inculpat in China pentru coruptie "Canada condamna puternic arestarea lor arbitrara, asa cum am condamnat retinerea lor arbitrara la 10 decembrie”, a denuntat Ministerul canadian de Externe intr-un comunicat transmis cotidianului The Globe and Mail. Cei doi barbati sunt Michael Kovrig, un fost diplomat, si Michael Spavor, un consultant si om de afaceri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina d ...