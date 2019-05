Doi candidati la europarlamentare sunt in continuare primari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi candidati PNL la europarlamentare, Mircea Hava si Gheorghe Falca, sunt in acelasi timp si primari, motiv pentru care ar trebui sa-si dea demisia din functiile administrative, sustin doua voci din PSD, ministrul pentru mediul de afaceri Stefan Radu Oprea si Victor Negrescu, candidat al social-democratilor la PE. A te afla in campanie electorala pentru PE si a ocupa in continuare functia de primar e imoral fata de propriul electorat, sustine ministrul Stefan Radu Oprea: ”Natalia Intotero si Rovana Plumb si-au dat demisia din guvern pentru a nu minti, pentru a reprezenta corect cetatenii Romaniei. Ceilalti sunt primari…Oare vor pleca? Sau mint electoratul, mint cetatenii?”. Rovana Plumb, fost ministru al mediu ...