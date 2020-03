Doi copii din Teleorman au ajuns la un centru de plasament, dupa ce parinții au fost internați din cauza coronavirusului

Doi copii, în vârstă de 2 şi 12 ani, au fost aduşi sâmbătă seara la un centru de plasament al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, ei fiind testaţi negativ pentru COVID-19, în condiţiile în care părinţii şi alţi doi fraţi ai lor au fost testaţi pozitiv şi se află internaţi The post Doi copii din Teleorman au ajuns la un centru de plasament, după ce părinții au fost internați din cauza coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.