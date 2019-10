Doi copii, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer fugar. Copiii sunt in stare grava

Accidentul ingrozitor a avut loc în localitatea Cârțișoara din județul Sibiu. Cei doi copii erau însoțiți de o femeie, iar în momentul în care au fost loviți de mașină, traversau regulamentar pe trecerea de pietoni. La această oră, mai multe echipaje de Ambulanță intervin la locul accidentului. Potrivit informațiilor de la fața locului, cei doi The post Doi copii, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer fugar. Copiii sunt în stare gravă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.