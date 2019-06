Instanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi elevi care s-au simtit nedreptatiti la scoala si-au castigat dreptatea in instanta. Liceanul din Buzau care a luat nota 2 la purtare pentru ca a ironizat o profesoara, fosta cantareata, a obtinut anularea deciziei. Acest lucru sa intamplat in timp ce un tanar din Olt a castigat procesul cu fostii lui profesori pe care i-a acuzat ca l-au persecutat. Baiatul voia doar decontarea transportului la scoala si a dat in judecata chiar si Ministerul Educatiei. Comentariile facute de un elev de clasa a 11-a la un videoclip i-au adus mari probleme. In videoclip apare profesoara de desen, pe care adolescentul a ironizat-o pentru versuri si tinuta. Revoltata, profesoara l-a notat pe baiat cu nota 3. La scurt ti ...