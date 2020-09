Doi fosti primari si un viceprimar in functie, inscrisi in cursa pentru primarie, in Ploiești. Pe primele doua locuri sunt clasati candidatii PNL si USR

Doi foşti edili ai municipiului Ploieşti şi unul dintre viceprimarii în funcţie candidează, alături de nou intraţi în politică, pentru a obţine funcţia de primar în unul dintre cele mai bogate, dar şi cele mai poluate oraşe ale ţării. Toţi cei trei au schimbat partide politice şi au ocupat funcţii publice la nivel central sau local. Conform unui sondaj dat publicităţii de PNL, candidatul liberal Andrei Volosevici, fost membru ALDE şi achitat pe fon într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA, este pe primul loc în preferinţele alegătorilor, urmat la mare distanţă de candidatul USR, nou intrat în politică.

Ploieştiul se confruntă, în ultimii ani cu o mare problemă: lipsa curăţeniei. În condiţiile în care operatorul de salubritate al oraşului, o firmă privată care are contract cu Primăria de aproape un deceniu, din aprilie 2010 , a avut de gestionat în repetate rânduri crize legate de refuzul angajaţilor de a ieşi pe teren pe motiv că nu şi-au primit salariile la timp, ploieştenii au trăit în ultimii ani, cu munţi de gunoaie pe platformele din zona blocurilor de locuinţe sau cu saci de gunoi lăsaţi pe marginea drumurilor, în zonele de case. La Ploieşti au fost lungi perioade în care deşeurile erau ridicate din când în când, iar cei care se încăpăţânează să fie civilizaţi şi să colecteze selectiv scot la poartă, săptămânal reciclabilele. Uneori, maşina de gunoi le ridică, alteori oamenii le iau înapoi, în case sau curţi, şi le scot peste o săptămână. Tot la Ploieşti, creşte iarba din asfalt. În schimb, sunt locuri de muncă, există mari investitori, un mare parc industrial şi un buget de invidiat.

O altă mare problemă la Ploieşti este poluarea. Cel mai recent episod în care localnicii au ”respirat otravă” a fost chiar la începutul lunii septembrie, când de pe platforma rafinăriei Lukoil au fost emanate, timp de jumătate de oră, cantităţi de hidrogen sulfurat de aproape 15 ori mai mari decât limita maximă admisă prin legile europene. Atât de poluat este Ploieştul încât recent Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care locuitorii municipiului şi cei ai comunelor învecinate de pe o rază de 8 kilometri vor avea dreptul la reducerea vârstei de pensionare cu doi ani fără penalizarea prevăzută în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Actualul primar din Ploieşti, Adrian Dobre, nu mai candidează pentru încă un mandat. Partidul din care face parte, PNL, a decis să susţină pe altcineva pentru primărie.

Cu toate problemele pe care oraşul le are, lista cu candidaţii pentru Primărie nu este deloc scurtă: opt doritori, printre care doi foşti primari şi unul dintre viceprimarii în funcţie.

Candidatul cel mai bine plasat este avocatul Andrei Volosevici (PNL) care anunţă, prin sloganul său electoral, că se întoarce la primărie. Fost edil ales sub sigla PD-L în 2008, Volosevici a pierdut la scor mic al doilea mandat în 2012. De atunci, a fost parlamentar, a trecut prin ALDE, a dat cu subsemnatul la DNA şi a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în iunie 2016 pentru abuz în serviciu şi trafic de influenţă într-un dosar privind finanţarea de la bugetul local a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, în acelaşi dosar fiind inculpată şefa Serviciului juridic din Primăria Ploieşti. El a fost achitat de către instanţa de fond, Curtea de Apel Ploieşti, însă procurorii DNA şi oraşul pe care vrea să-l conducă şi care este parte civilă în dosar, au contestat achitarea. Dosarul este în curs de judecată la ÎCCJ, următorul termen fiind programat la o lună de la alegerile locale. Volosevici a rămas în memoria colectivă a ploieştenilor drept primarul în mandatul căruia a fost renovat din temelii stadionul Ilie Oană, s-au asfaltat străzi şi s-au accesat proiecte pe fonduri europene, prin care zeci de blocuri de locuinţe au fost reabilitate termic, iar principalele linii de tramvai au fost refăcute.

Al doilea în preferinţele alegătorilor din Ploieşti este, conform unui sondaj dat publicităţii recent de PNL, candidatul PLUS, Răzvan Enescu. Nou intrat în politică, Enescu şi-a calibrat sloganul de campanie după profesia sa: „Ploieştiul are nevoie de un arhitect”. Răzvan Enescu se prezintă drept deţinătorul unui master în dezvoltare durabilă şi a condus, în calitate de arhitect şef, trei proiecte publice de mari dimensiuni finanţate de guvernul belgian. Promite „creşterea substanţială a spaţiilor verzi, curăţarea oraşului de gunoaie, construcţia unui spital municipal şi reducerea birocraţiei dând şi un exemplu concret: cinci zile pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie.

În Prahova, PSD intră la scrutinul din 27 septembrie sub forma „Alianţei pentru Prahova”, care reuneşte, alături de PSD, PPU-SL şi Pro România. Alianţa îl susţine pentru Primăria Ploieşti pe viceprimarul Cristian Ganea, care deţine funcţii în administraţia locală încă din 2012, iar la un moment dat a fost viceprimar al oraşului, cu atribuţii de primar. Fost lider local al PSD, Ganea a trecut la Pro România înainte de alegeri şi, iniţial, şi-a anunţat candidatura din partea acestui partid, pentru ca ulterior să devină candidatul susţinut şi de PSD şi de PPU. În campanie, Ganea a mers prin şcoli, pe şantiere, prin pieţe şi parcuri să îi convingă pe ploieşteni de calităţile sale administrative.

Un alt fost primar care candidează pentru încă un mandat este Emil Calotă. Fostă figură marcantă a PSD în anii 1990, Calotă a condus oraşul între 2000 şi 2008, iar la finalul a două mandate de primar a candidat pentru un mandat de deputat într-un colegiu uninominal din Ploieşti, pierzând în faţa unui tânăr nou intrat în politică. După mai bine de un deceniu în care a deţinut diverse funcţii la nivel central precum consilier al preşedintelui Curţii de Conturi pe vremea când aceasta era condusă de Nicolae Văcăroiu, dar şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), funcţie în care a fost numit prin decizia lui Victor Ponta, pe vremea când acesta era premier.

Fiica edilului, Iulia, a deţinut afaceri in Ploieşti, cea mai cunoscută dintre acestea fiind o fabrică de mobilă. La acea vreme, Calotă a fost criticat în repetate rânduri în spaţiul public pentru relaţiile economice pe care firma fiicei sale le are cu diverse instituţii sau companii care au avut, la un moment sau altul, relaţii de colaborare cu Primăria condusă de tatăl său. Ulterior, fiica lui Emil Calotă a devenit protagonista publicaţiilor de tip tabloid, datorită relaţiilor cu personaje din lumea mondenă. Emil Calotă a făcut o schimbare de 180 de grade în ceea ce priveşte doctrina politică iar acum candidează sub sigla ALDE, mizând, conform sloganului său electoral, pe „competenţă dovedită”.

Cu şanse mici de a obţine mandatul candidează pentru Primăria Ploieşti Dragoş-Lucian Rădulescu din partea PMP, Răzvan-Toma Stănciulescu din partea Partidului Prahova în Acţiune, Ion-Mihail Sava din partea PRM şi George-Cătălin Naftan sub sigla Partidului Ecologist Român.

În cursa pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova s-au înscris cinci candidaţi. Printre aceştia se regăseşte actualul deţinător al funcţiei, Bogdan Toader (PSD), alături de doi parlamentari, liderii filialelor judeţene ale PMP, Cătălina Bozianu şi PNL, Iulian Dumitrescu.