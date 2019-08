Doi frati au murit in Mamaia si un alt tanat in Olimp. Alte doua persoane sunt in stare grava

Incidente mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi frati de 17 si 18 ani s-au inecat, vineri, la Mamaia, iar un al treilea tanar, de 17 ani, aflat in pericol a fost salvat si transportat la spital. Potrivit ISU Constanta, printr-un apel la 112 s-a anuntat, vineri, ca trei tineri sunt in pericol de inec, la Mamaia. „Au fost trei tineri in pericol de inec la momentul primirii apelului pe 112. Unul dintre acestia a fost salvat si transportat la spital, constient. Ceilalti doi, care erau frati, cu varste de 17 si 18 ani, si care au ramas in mare, au fost cautati inclusiv de scafandri, au fost gasiti si scosi din apa in stare de inconstienta. Mai bine de o ora s-au efectuat manevre de resuscitare, dar s-a declarat decesul acestor doi tineri”, ...