Doi ieseni cu arsuri grave, in continuare internati la Iasi! Nu pot fi transferati la Bucuresti 

In aceste momente, cei doi ieseni care au suferit arsuri grave pe o mare suprafata a corpului, se afla in continuare internati la Spitalul Spiridon. Starea lor de sanatate este una foarte grava. Un barbat in varsta de 56 de ani si un barbat in varsta de 75 de ani sunt victimele unor arsuri grave. Concret, barbatul in varsta de 56 de ani a fost suprins de flacari in timp ce umplea un cazan cu diluant, iar barbatul in varsta de 75 de ani are arsuri pe 40% din suprafata corporala dupa un incendiu in propria locuinta. Ambii sunt internati la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Deocamdata acestia nu pot fi transferati in niciun spital din Capitala deoarece in Bucuresti nu exista paturi disponibile.