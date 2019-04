Doi infractori bagati dupa gratii, de politistii ieseni

dupa gratii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 24 aprilie, politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Rurala Raducaneni au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei de trei ani si 10 luni închisoare, emis de Judecatoria Iasi, pe numele unui barbat, in varsta de 48 de ani, din comuna Costuleni. "Barbatul a fost condamnat pentru savârsirea infractiunilor de inselaciune si fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata. În baza mandatului de executare a pedepsei închisorii, barbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Iasi, în vederea executarii pedepsei", precizeaza reprezentantii IPJ Iasi. In aceeasi zi, pe data de 24 aprilie, politistii din ca ...