Doi jurnalisti turci au fost dați afara de la inmormantarea istoricului Mustafa Ali Mehmed

Oficialii Ambasadei Turciei din Bucureşti au dat afară doi jurnalişti turci de la ceremonia de înmormântare a istoricului Mustafa Ali Mehmed pe motiv că sunt „terorişti căutaţi”, informează zaman.ro.

Ziaristul turc Necdet Celik şi un coleg al său au fost, marţi, la cimitirul musulman din Bucureşti, pentru a se ducumenta pentru articol despre înmormântarea istoricul şi turcologului din comunitatea turco-tătara Mustafa Ali Mehmed, potrivit news.ro.

Deşi nu erau singurii jurnalişti la eveniment, viceconsulul Sait Evren Güner l-a oprit pe Necdet Celik din a mai filma, iar un angajat de la cimitirul mahomedan, Mehmet Oner, a încercat să spargă telefonul colegului. Mai mult, ambasadorul Fusun Aramaz a ordonat angajaţilor instituţiei să sune jandarmii pe motiv că la eveniment se află „terorişti căutaţi”.

„Am întârziat intenţionat, pentru ca ştiam că vor veni cei de la ambasadă şi nu am doream să intru în conflict. Când am început să filmez rugăciunea, nu a trecut un minut şi viceconsulul Sait Evren Güner a intervenit şi mi-a închis camera video. Eu filmam cu telefonul. Nu am vrut să ne certăm în faţa oamenilor, m-am depărtat şi viceconsulul a venit la mine şi mi-a spus că aici este teritoriul Turciei, nu pot filma, chiar dacă ceea ce filmez nu are legătură cu statul turc. Am spus că alţi doi ziarişti urmăresc acest eveniment, dar mi-a replicat că celor doi le-a dat voie. Am precizat că la intrare nu am fost oprit de nimeni, nu există niciun anunţ pentru acreditare şi am participat la mai multe evenimente similare în anii trecuţi. Viceconsulul a insistat să ies, chiar m-a ameninţat că va chema jandarmii. Am aflat mai târziu că ambasadorul Fusun Aramaz a chemat jandarmii spunând, «La cimitirul mahomedan sunt teroriştii căutaţi»”, a declarat jurnalistul turc.

La final, viceconsulul Sait Evren Güner împreună Ali Kılıçarslan Kopuz au decis să-i dea afară pe cei doi ziarişti.

Jurnalistul consideră că acest atac vine după protestul de duminică, din Piaţa Constituţiei, faţă de condiţii în care sunt ţinuţi deţinuţii politic din Turcia.

„Am fost gonit de pe teritoriul Turciei, dar în România, nu în Turcia. Ieri, tot aici, am făcut o filmare fără nicio problemă. Mai ales, familia decedatului nu a anunţat nicio restricţie pentru ceremonie”, a afirmat Celik.

Necdet Celik şi colegul său Hayri Gul au mai scris mai multe articole despre lucrările profesorului Mustafa Ali Mehmed, făcând chiar interviu cu istoricul, dar nu au putut să marcheze evenimentul înmormântării sale.