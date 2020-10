Doi medici cer retragerea a doua dintre medicamentele pentru COVID-19: 'Nu au niciun beneficiu, ci mai multe efecte secundare'

Dacă la început mergeam în orb şi căutam cele mai bune soluţii pentru tratamentul infecţiei cu SARS COV2, acum lucrurile s-au mai aşezat şi sunt diferite. Au început să apară studii şi cercetări care ne arată care sunt medicamentele care funcţionează şi care nu.

Doi medici români au analizat studiile făcute în ultima vreme şi spun că două dintre medicamentele aflate acum în schema de tratament în România nu au niciun beneficiu, ci mai multe efecte secundare, scrie mediafax.ro.

Cristian Băicuş, medic internist la Spitalul Colentina, explică faptul că hidroxiclorochina ajută doar ca boala să fie mai scurtă cu câteva zile şi că studiile arată că mortalitatea a crescut, când a fost folosit acest medicament.

Despre tratamentul cu Lopinavir-Ritonavir, Ionuţ Nistor, medic nefrolog la Spitalul Parhon din Iaşi spune că studiile nu arată niciun beneficiu. Cei doi au trimis memoriul şi către Ministerul Sănătăţii şi către INSP şi solicită retragerea acestor medicamente din schema de tratament.

Ei reamintesc faptul că Didier Raoult, controversatul medic francez a susţinut încă din primăvară tratamentul cu hidroxiclorichină.

Prof. dr. Cristian Băicuş, medic la Spitalul Colentina, membru al consiliului consultativ Cochrane România: ”Concluzia este că hidroxiclorochina nu ajută pentru efectele principale pentru pacient, în cel mai bun caz hidroxiclorochina ajută doar ca boala să fie mai scurtă cu între o zi şi trei zile. Când am făcut eu COVID, am luat eu două zile, după aceea m-au apucat durerile de burtă şi am renunţat.

Şi am renunţat mai mult pentru că nu prea credeam în el. Nu numai pentru nişte simple dureri de burtă, vă daţi seama, când te gândeşti că ceva îţi salvează viaţa nu te mai gândeşti la dureri de burtă, dar cum nu prea credeam în el am renunţat după două zile.”

Conf.dr. Ionuț Nistor, medic la Spitalul CI Parhon: ”Începutul a fost haotic, după cum ne aducem aminte, am folosit terapii neconvenţionale, experimentale pentru a putea trata şi aşa se procedează atunci când nu ştii nimic despre o boală, foloseşti orice ai la îndemână la început.

După şapte luni putem spune că evidenţele au început să se acumuleze şi putem da deoparte câteva medicamente pe care le-am folosit până acum. Acest studiu de pe 5 octombrie arată că terapia cu Lopinavir este fără beneficiu în tratamentul bolnavilor cu COVID-19.

Sunt studii randomizate, făcute pe mii de pacienţi. Şi care din păcate arată că această terapie este fără beneficii, dimpotrivă putem spune că este o terapie asociată cu efecte adverse.”.

Medicamentele apar în schema de tratament aprobată prin ordinul nr. 487/23.03.2020.

Conf.dr. Ionuț Nistor, medic la Spitalul CI Parhon: ”Cred că este nevoie să modificăm acest ordin de ministru cât mai urgent, prin prisma acestor evidenţe mai vechi sau mai noi şi să lăsăm în aceste protocoale doar ceea ce este până în prezent dovedit util.”

