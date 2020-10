Doi militari romani, raniti in Afganistan. Acestia primesc ingrijiri medicale la spitalul din Baza Aeriana Kandahar, fiind in stare stabila

Doi militari din cadrul Batalionului 191 Protectia Fortei "Golden Lions" au fost raniti miercuri, 21 octombrie, in Afganistan, in jurul orei 19:32, ora Romaniei, in timpul unei misiuni de patrulare in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat. Cei doi militari au fost transportati la spitalul militar din Kandahar, iar starea lor de sanatate este una stabila.