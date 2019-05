Doi monstri sacri, intr-o ecranizare a piesei „The Father” 

Anthony Hopkins google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorii britanici Anthony Hopkins si Olivia Colman, premiati cu Oscar, Globuri de Aur si trofee BAFTA, vor juca intr-o ecranizare a piesei „The Father” realizata de dramaturgul francez Florian Zeller, care semneaza si textul. Productia va incepe luna viitoare in Marea Britanie, potrivit Variety. Winona Ryder si John Turturro, in distributia miniseriei HBO "Plot Against America" Hopkins va juca rolul principal, un barbat independent, care refuza ajutorul fiicei lui, Anne, interpretata de Colman. Zeller va regiza dupa un scenariu pe care l-a scris impreuna cu Christopher Hampton („Atonement”, „Dangerous Liaisons”). Piesa de teatru din 2012, scrisa si ...