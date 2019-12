Doi morți și șapte raniți intr-un accident in Vaslui. Pasagerii veneau din Anglia, acasa, de sarbatori

Accidentul deosebit de grav a avut loc în această dimineață în localitatea Poenari din județul Vaslui. Autoritățile au decanșat planu roșu după ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului și a intrat în mai mulți copaci de pe marginea drmului. Din cele nouă persoane, pasagere în microbuz, două au fost declarate decedate la sosirea The post Doi morți și șapte răniți într-un accident în Vaslui. Pasagerii veneau din Anglia, acasă, de sărbători appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.