Doi morti si un politist ranit in SUA, intr-un atac armat la un supermarket Walmart

Doua persoane au fost ucise, iar un politist a fost ranit intr-un atac armat, marti, intr-un supermarket Walmart, in Mississippi, scrie presa americana, relateaza AFP. Seriful comitatului DeSoto, Bill Rasco, a declarat pentru ziarul Commercial Appeal ca atacatorul a fost ranit in acest atac armat, in orasul Southaven. Cele doua victime ar fi angajati Walmart, unul dintre cele mai mari supermarketuri din Statele Unite, a precizat seriful. Doua atacuri armate, in Bucuresti si Ilfov! Patru oameni au fost raniti. Unul dintre pistolari este liber! Suspectul a fost un angajat al magazinului pana luni. Statele Unite sunt indoialte frecvent de atacuri armate. Duminica, trei persoane - inclusiv un baiat in va ...