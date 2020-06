Doi morti si un ranit grav dupa ce un tractor s-a rasturnat pe un drum din Bistrita-Nasaud

Doi barbati de 56 si 20 de ani si-au pierdut viata si un altul de 36 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi seara, in judetul Bistrita-Nasaud. Cei trei se deplasau cu un tractor si cu o remorca plina cu fan care s-au rasturnat. Cei doi barbati care au murit au fost prinsi sub utilaj.