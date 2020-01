Doi muzicieni din Cluj, izolați la domiciliu dupa o vizita in China, de teama coronavirus

Opera Maghiara

Mai mulţi muzicieni din Cluj şi Arad, care s-au întors din China sunt izolaţi la domiciliu pentru 14 zile, scrie Mediafax.

Iasmina Breşneni, instrumentist, a declarat, pentru sursa citată, că după turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atenţia artiştilor şi au aflat de coronavirus doar când au ajuns acasă.

Iasmina Breşneni este artist instrumentist la Filarmonica Arad. În luna decembrie şi-a luat concediu fără plată şi a plecat, împreună cu artiştii ai Filarmonicii „Banatul” din Timişoara şi din alte oraşe, într-un turneu de 50 de zile în China. Au ajuns şi în regiunea Wuhan, dar nimic nu le-a dat de bănuit că ar fi în pericol.

„Turneul în China a început în data de 3 decembrie şi s-a terminat în data de 20 ianuarie. Nu am ştiut, la început, absolut nimic despre virus şi nici nu exista acea problemă de care am auzit abia când am ajuns acasă. Am fost în acel oraş, dar am fost la început, pentru a pune viza de şedere. Am stat o zi. În perioada în care s-a declanşat virusul nu am trecut pe acolo. Oamenii acolo merg cu măşti pe stradă pentru că aerul este poluat şi majoritatea poartă pe stradă sau în încăperi acele măşti, ceea ce am făcut şi noi. Am purtat măşti pentru a ne feri de aerul poluat”, a declarat, pentru Mediafax, Iasmina Breşneni, artist instrumentist Filarmonica Arad

Potrivit artistului, pe niciun aeroport grupul artiştilor români nu a fost anunţat despre pericolul cronavirusului din China, iar acum, odată ajunşi acasă, artiştii spun că nu înţeleg panica.

„Nu m-am speriat absolut deloc. Nu ştiu de ce lumea din jur este panicată. Nu e nevoie să fie panică. Toţi suntem bine, suntem chiar fresh, bucuroşi că am ajuns acasă, toată lumea este în regulă. Am fost la DSP şi ni s-au făcut controale, analize, totul este foarte bine. Vom sta 14 zile acasă sub observaţie medicală să fie totul în regulă. Trebuie să ne luăm zilnic temperatura”, a mai spus instrumentistul.

