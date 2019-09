Doi șoferi care faceau “liniuțe” au bagat șase oameni in spital. Accidentul a avut loc in Piața Constituției

Șase oameni răniți și șapte mașini avariate este bilanțul unui grav accident care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Piața Constituției. Cel puțin doi tineri ar fi făcut timp de mai multe ore liniuțe și drifturi lângă Casa Poporului când, la un moment dat, unul dintre ei a pierdut controlul volanului The post Doi șoferi care făceau “liniuțe” au băgat șase oameni în spital. Accidentul a avut loc în Piața Constituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.