Doi politisti de frontiera, retinuti dupa ce au luat spaga de la 7 romani ca sa treaca cu vederea ca veneau din "zona rosie"

Doi politisti de frontiera de la Bors (Bihor) au fost retinuti pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals si zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce, in 10 aprilie, ar fi consemnat in fals ca sapte romani reveniti din Germania ar fi soferi de camioane de marfa, pentru ca acestia sa nu intre in carantina, desi veneau din "zona rosie".