Doi primari si un viceprimar din Iasi, executati la foc automat de procurorii de la DNA! Pentru aceste combinatii ajung in fata judecatorilor!

• Procurorii le-au pus sechestru pe toata averea celor implicati in aceasta poveste • Doi fosti primari din judetul Iasi au fost trimisi in judecata de procurorii de la DNA in acest dosar Ieri, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Iasi au decis trimiterea in judecata a doi fosti primari din judetul Iasi, pentru comiterea unor infractiuni privind fondurile europene. Dumitru Harabagiu si Dimitrie Nechita au fost primari in localitatea Costuleni si vor raspunde acum in fata judecatorilor pentru infractiunea de complicitate la folosirea de documente false pentru obtinerea de fonduri europene. Alaturi de ei a fost trimis in judecata si Laurentiu Miron, inginer agronom la primaria Cost ...