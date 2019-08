Doi senatori PSD trec la Pro Romania. Guvernul pierde majoritatea și in Senat

Un senator PSD și-a anunțat luni înscrierea în Pro România și un altul va face anunțul la începerea sesiunii parlamentare. Senatorul Nicolae Marin, proaspăt demisionar din PSD, a anunțat luni că s-a înscris în Pro România. De asemenea, senatorul PSD Vasile Ilea (ales în Cluj-Napoca) își va anunța la începutul sesiunii parlamentare transferul la Pro The post Doi senatori PSD trec la Pro România. Guvernul pierde majoritatea și în Senat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.