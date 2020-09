Doi soferi de autocar si un ghid, trimisi in judecata pentru trafic de migranti

Doi soferi de autocar au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu pentru dare de mita si trafic de migranti, fiind acuzati ca au incercat sa corupa un politist in vama Giurgiu, dupa ce acesta din urma a descoperit doi sirieni ascunsi in compartimentul de odihna al autovehiculului.