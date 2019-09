Doi tineri, cercetati de politisti pentru furt calificat

politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii ieseni au identificat un tanar, banuit de furt si furt calificat si o tanara banuita de furt calificat. Barbatul a fost retinut de politisti, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi si Biroului pentru Centrul Universitar Iasi au identificat un tanar, de 19 de ani, din comuna Tomesti, banuit de comiterea infractiunilor de furt si furt calificat si o tanara, banuita de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in luna iulie, tanarul ar fi sustras un telefon mobil din interiorul unei societati comerciale din municipiul Iasi. De asemenea, in seara de 15 spre 16 septembrie, acesta, impreun ...