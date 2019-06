Doi tineri ieseni, arestati pentru ca si-au talharit colegul de munca

talharie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi tineri judetul Iasi, de 17 si respectiv 22 de ani, au fost arestati pentru 30 de zile, fiind banuiti de comiterea unei talharii asupra unui barbat in varsta de 54 de ani, din aceiasi localitate, a informat, astazi, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea. Se pare ca totul s-ar fi petrecut pe 1 iunie, pe raza localitatii Odobesti, toti cei trei barbati fiind zilieri in Vrancea. "La data de 1 iunie, politistii din cadrul Politiei Orasului Odobesti au identificat si retinut doi tineri din judetul Iasi, de 17 ani, respectiv 22 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 1 iunie, ora 18,45, politistii au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 54 de ani, ...