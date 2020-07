Doi turiști romani, diagnosticați cu COVID-19 in timpul vacanței in Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, potrivit datelor comunicate de către autorităţile locale elene Consulatului General al României la Salonic, un cetăţean român aflat în insula Thassos şi un altul aflat în Paralia Katerini au fost testaţi pozitiv pentru infecţia cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres. Conform MAE, cetăţeanul român aflat în insula Thassos a fost deja […] The post Doi turiști români, diagnosticați cu COVID-19 în timpul vacanței în Grecia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.