Doi turisti risca sase ani de inchisoare. Ce au furat de pe o plaja din Italia

Doi turisti francezi ar putea sta sase ani de inchisoare, in Italia, dupa ce au furat nisip de pe o plaja din Sardinia. Furtul nisipului alb de pe celebra insula este pedepsit prin lege, din cauza ca plajele risca sa dispara din cauza turistilor care luau acasa cantitati mari, pe care le vindeau ulterior. De altfel, cei doi francezi au fost retinuti in timp ce se imbarcau pe feribot, iar in portbagajul masinii aveau 40 de kilograme de nisip. Ei sustin ca nu au realizat ca ceea ce faceau este ilegal si ca si-au dorit o amintire de pe insula, transmite CNN.