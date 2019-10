Doi urși se bat in mijlocul strazii! Video viral

O inregistrare cu doi ursi grizzly care se bat in mijlocul unei strazi din Canada face furori pe Internet. Filmuletul devenit viral, realizat catre sfarsitul lunii trecute, are in centru, in prima instanta, doi ursi care, aparent, au ceva de impartit. Dupa ce incearca sa se intimideze reciproc, ragand unul la altul, se ridica in doua picioare si, in final, ajung la lupta corp la corp.