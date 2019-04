Doi vulturi cu cap alb au fost 'angajati' sa apere plajele populare din sudul Marii Britanii de atacurile pescarusilor

Doi vulturi cu cap alb au fost 'angajaţi' să apere plajele populare din sudul Marii Britanii de atacurile pescăruşilor care alungă un număr prea mare de vizitatori, relatează The Telegraph potrivit Agerpres

Consiliul Local din oraşul Lyme Regis a apelat la soluţia utilizării celor două păsări răpitoare în zona plajelor în încercarea de a combate problema pescăruşilor care atacă turiştii şi le fură mâncarea.Vulturii - Winnie şi Kojak - stau pe braţele a doi îngrijitori care patrulează pe promenada staţiunii şi intervin pentru îndepărtarea pescăruşilor.Prezenţa vulturilor a descurajat până în prezent sute de pescăruşi să fure mâncarea turiştilor veniţi să se bucure de plajă, iar schema pilot ar putea fi extinsă pe perioada verii.Aceasta ar fi prima dată când un consiliu local apelează la vulturi pentru a ţine la distanţă pescăruşii care deranjează oamenii. Autorităţile din localităţi britanice precum Exmouth, Sidmouth şi Seaton au utilizat întrecut în aceleaşi scopuri şoimi.''Am avut de ceva vreme o problemă excesivă cu pescăruşii şi am încercat mai multe mijloace pentru a descuraja aterizarea lor. Ei nu doar fură mâncarea, am avut rapoarte cu privire la atacuri neprovocate asupra unor familii, ceea ce a fost foarte înfricoşător pentru cei implicaţi'', a explicat Mark Green, responsabil în cadrul consiliului local din Lyme Regis."În cazul în care testul se dovedeşte un succes, cu siguranţă îi văd folosiţi din nou în timpul verii. Nu este ieftin, aşa că nu o putem face în fiecare zi, ci probabil în perioadele cele mai aglomerate", a adăugat el.Potrivit legii privind protecţia vieţuitoarelor sălbatice şi din zonele rurale, din 1981, este ilegală ''rănirea intenţionată sau omorârea unui pescăruş'' sau ''deteriorarea ori distrugerea unui cuib activ sau a conţinutului acestuia'', notează The Telegraph.