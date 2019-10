Doina Gradea a dat cu FLIT Parlamentului! Nu se prezinta

doina gradea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, nu se va prezenta miercuri la audierea din Comisia pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, unde fusese invitata pentru a discuta despre neregulile constatate de Curtea de Conturi in urma auditului efectuat la institutia pe care o conduce. Presedintele Comisiei, deputatul PNL Gigel Stirbu, a fost cel care a transmis invitatia. El a declarat pentru News.ro ca Doina Gradea nu va veni la Parlament pentru ca este plecata la Timisoara. SCANDAL la TVR. Doina Gradea, chemata la audieri in legatura cu abaterile constatate de Curtea de Conturi Luni, Stirbu afirma: „Avand certitudinea ca doamn ...