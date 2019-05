Doina Pana, audiata astazi la DIICOT in calitate de victima

doina pana otravita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al Apelor si Padurilor Doina Pana ar putea fi audiata astazi la DIICOT in calitate de victima. Doina Pana sustine ca a fost otravita cu mercur si din aceasta cauza a fost nevoita sa renunte la functia de la minister. Acum procurorii au declansat cercetarile pentru tentativa de omor si constituirea unui grup infractional organizat. Doina Pana a declarat ca are si cateva banuieli. In perioada cand era ministru a luat mai multe masuri in ceea ce priveste taierea ilegla de paduri si ca probabil cineva a vrut sa se razbune. Socant: Un alt fost ministru ar fi fost otravit Amintim ca, procurorii DIICOT au deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea ...